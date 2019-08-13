Galatasaray'dan Akhisarspor'a... Çekdar transferi açıklandı

TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor, Galatasaray'ın U21 takımında forma giyen Çekdar Orhan'ı transfer ettiğini ve genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

13 Ağustos 2019, Salı 21:17 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan Akhisarspor'a... Çekdar transferi açıklandı

TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor, daha önce anlaşmaya vardığı Galatasaray U21 takımından orta saha oyuncu Çekdar Orhan’la resmen anlaştı. Akigo, genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

10 numara pozisyonunda görev alan 21 yaşındaki futbolcu yeşil siyahlı kulüple 3 yıllık sözleşme imzaladı. Almanya’da Mönchengladbach altyapısında yetişen Çekdar, Türkiye’de 2017-18 sezonunun ilk yarında Antalyaspor U21 takımında görev aldı.

Aynı yıl devre arasında Galatasaray’a transfer olan genç futbolcu, sarı-kırmızılı formayı 1.5 sezon terletti. Çekdar, geçen sezon Galatasaray U21 takımında 30 maçta 13 gol kaydetti.

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