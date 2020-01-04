TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 11. sırada 22 puanla tamamlayan Afjet Afyonspor, ara transfer döneminin başlaması ile çalışmalarını hızlandırdı. İlk olarak Erzurumspor’dan kaleci Anıl Atığ renklerine bağlayan Afyonspor, Manisaspor’dan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Çağrı Giritlioğlu’nu da kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın genç yıldızı Ferhan da imzaladı

2007 yılından bu yana Galatasaray alt yapısında forma giyen Ferhan Evren de Afyon ekibi ile anlaşmaya vardı. Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki futbolcu, ön libero olarak forma giyiyor. Afyonspor'un ardından Galatasaray'ın da transferlerle ilgili kısa süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

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