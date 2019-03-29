Galatasaray, Mart ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 75 milyon TL'lik ödemenin yapıldığını ve UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşulların yerine getirildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "31 Mart 2019 tarihine kadar ödenmesi zorunlu 75 milyon lira ödenerek, 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa ve ulusal kupalara katılım için şart olan borçsuzluk belgesiyle, UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşullar yerine getirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Men tehlikesi ortadan kalktı!

Galatasaray'ın yaptığı açıklamaya göre tüm futbolcular UEFA’ya gönderilecek borçsuzluk kağıtlarını imzaladı. Böylece sarı kırmızılı kulüp Avrupa kupalarından men tehlikesi yaratacak bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmaktan kurtuldu.

Mini yorum (Metin Karabaş)

Mustafa Cengiz kararlı

Geçtiğimiz cumartesi günü Mustafa Cengiz’in idari anlamda ibra edilmemesi ile Galatasaray’da tam anlamıyla kaos ortamı oluşmuştu. Yaşanan bu gelişme ile bir çok sorunun nasıl çözüleceği de merak konusu oldu. Belki de sorunların en büyüğü ve hızla çözülmesi gerekeni de Mart ayının sonuna kadar yapılması gereken 75 milyon liralık ödemeydi. Galatasaray kulübü bu ödemenin oyunculara ve gerekli kulüplere yapıldığını belirten evrakların UEFA’ya iletildiğini açıkladı. Başkan Mustafa Cengiz’in bu stratejik hamlesi hem ‘nasıl olsa seçime gidecekler artık ödeme yapmazlar’ diyen önemli bir kesme cevap oldu hem de ibrasızlık sonrası Mustafa Cengiz’in ‘görevimizin başındayız, Galatasaray emin ellerde’ açıklaması ile örtüştü. Cengiz ve yönetimi bu ödeme ile şampiyonluk yarışında olan futbol takımının da endişelerini bir nebze gidermiş oldu. Mustafa Cengiz ve yönetimi bu hamle ile görevde kalma noktasında kararlı olduklarını da bir kez daha gösterdi.

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