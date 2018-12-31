Galatasaray’da yıl sonu nedeniyle kulübün kasasından önemli bir rakam çıktı. Galatasaray’da yıl sonu nedeniyle kulübün kasasından önemli bir rakam çıktı. Sarı-kırmızılılar, vergi borçları ile beraber Emre Akbaba için Alanyaspor’a ödeme de yaptı. Kulübün kasasından geçtiğimiz günlerde 50 milyon lira çıktığı belirtildi.

Galatasaray’ı yeni yılın ilk günlerinde de yine zorlu bir dönem bekliyor. Futbolculara verilen senetlerin zamanı geldiği için yaklaşık 100 milyon lira ödeme yapılması gerektiği belirtildi. (Milliyet)



