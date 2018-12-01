Sarı-Kırmızılı camiada beklenen gün geldi çattı... “Kenetlen başka Galatasaray yok” sloganı doğrultusunda, Beşiktaş derbisine yönelik son idmanı taraftara açmaya karar veren Sarı-Kırmızılılar, bugün Türk Telekom Stadı’nda buluşuyor. Saat 19.05’teki antrenmanı, tribünde 50 bin Aslan’ın takip ederek rekor kırması bekleniyor. Geçen sezon da benzer bir organizasyon gerçekleşmiş, 32 bin taraftar tribündeki yerini almıştı. Ancak Galatasaray camiası bu kez daha farklı duygularla hareket ediyor. Özellikle Türkiye Futbol Federasyonu ile kulüp arasındaki gerilim ve 17 kulübün imzasıyla yayınlanan son bildiri, Galatasaray taraftarını kenetlemiş durumda.

19.05 TL’lik alışveriş yeterli

Bugünkü idmanda kombineler geçerli olacak. Kombine sahipleri biletlerini ücretsiz olarak devredebilecek. Ayrıca GSStore’dan 19.05 TL tutarında yapılan her alışverişe 1 bilet hakkı veriliyor. Antrenman programının açıklandığı pazartesi gününden bu yana, mağazalardaki satışlarda önemli ölçüde yükseliş grafiği kaydedildiği belirtiliyor.

Boca Juniors geçen hafta yaptı

Geçtiğimiz hafta Libertadores Kupa Finali’ndeki rövanş maçı öncesinde, Boca Juniors’un taraftara açık yaptığı idmana da yaklaşık 50 bin kişi gelmiş ve müthiş bir gövde gösterisi gerçekleşmişti. Galatasaray taraftarı bu şovu bir adım daha ileriye götürmeyi hedefliyor.