Transfer dönemi sona erdi, Galatasaray taraftarı gözünü yeni isimlere çevirdi. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, ilk olarak sol bek ihtiyacını giderdi, Leipzig'den Marcelo Saracchi kiralandı. Ardından Monaco'dan Henry Onyekuru kiralanırken, Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika bedelsiz olarak kadroya katıldı. Luyindama'nın sakatlığının ardından son günde Semih Kaya ismi gündeme gelse de bu transfer gerçekleşmedi.

Galatasaray, Boluspor'dan Erkan Süer'i kadrosuna katarak transferi noktaladı.

Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi

Galatasaray Rennes'e transfer olacağı konuşulan Fransız oyuncu Steven Nzonzi'nin sözleşmesini fesh etti.

Nzonzi sezon başında Roma'dan kiralanmış ancak geçtiğimiz haftalarda idmanda Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

31 yaşındaki oyuncu yarım sezon boyunca Galatasaray'da 15 maçta forma giymişti.

Nagatomo ve Luyindama'nın sözleşmesi dondurulacak

Kadrosunda 17 yabancı bulunan Galatasaray'da Nzonzi ile yollar ayrılınca bu sayı 16'ya düştü. Nagatomo ve sakatlığı süren Luyindama'nın da sözleşmelerinin dondurulması bekleniyor.

Arda Turan transferi olmadı

Başakşehir’den ayrıldıktan sonra uzun bir süre eski takımı Galatasaray ile adı anılan Arda Turan, sarı-kırmızılı ekibe imza atamamasının ardından Süper Lig'de başka bir takımla da anlaşamadı.