Galatasaray'dan 23 Nisan kutlaması

Galatasaray Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilgili bir mesaj yayınladı.

23 Nisan 2020, Perşembe 11:07 Son Güncelleme:
Abone Ol Google News
- A +
Galatasaray'dan 23 Nisan kutlaması

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan bayram mesajında, "Bağımsızlık ülküsüyle, demokratik bir Cumhuriyet’e sahip olmak için Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ulusça gösterilen çabaların en önemli dönüm noktalarından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıl dönümündeyiz.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün barışın, sevginin ve umudun temsilcileri, aydınlık geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm milletimize kutlu olsun" denildi.

İHA


İlgili Haberler
23 Nisan: En güzel, anlamlı 23 Nisan şiirleri ve resimli kutlama mesajları


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...