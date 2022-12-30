Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray , Sivasspor'a konuk oldu. Sarı- Kırmızılılar, 27’inci dakikada öne geçti. Sağ kanattan hareketlenen Boey’nin ceza alanına çevirdiği topa boş durumdaki Mertens iyi bir vuruş yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Bu golün ardından Erdoğan, Muslera’nın yanından topu filelere gönderdi, eşitlik geldi. 90+6’ncı dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Savunmadan Abdülkerim Bardakçı’nın uzun gönderdiği topa iyi hareketlenen Barış Alper, kaleci Ali Şaşal’ı geçip meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrılarak yeniden liderliğe yükseldi.

Barış attı, liderlik geldi!

Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Aslan'ı zirveye taşıdı! 73'üncü dakikada Okan Buruk, Bafetimbi Gomis kenara alarak, Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu. Müsabakanın 1-1'lik eşitlikle devam ettiği sırada sahneye 90+5'inci dakikada Barış Alper Yılmaz çıktı. Genç oyuncu attığı golle Sarı- Kırmızılılar'a 3 puanı kazandırandı. 22 yaşındaki oyuncu attığı golün yanı sırada 3 şutta 3 isabet buldu. Genç oyuncu takım arkadaşlarına yüzde 56'lık bir pas isabet ortalaması yakaladı.

Barış, müsabakanın ardından da şunları söyledi: “Lig uzun. Teker teker bakıyoruz, inşallah sonu güzel olacak. Taraftarlarımıza yeni yıl hediyesini vermek istiyorduk, verdik de.”

Deplasmanda müthiş tablo

Geçmiş sezonlara göre Aslan'ın bu yılki deplasman karnesi oldukça iyi. Galatasaray, Süper Lig ’d e bu sezon 9 kez deplasmanda mücadele etti, 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 17 puan topladı ve bu alanda lider konumda bulunuyor.

Aslan dış sahada 17 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Cim Bom, ligde son olarak Başakşehir ile deplasmanda karşılaştı 7-0 ’lık bir zafer yaşadı.

Zemin sınıfta kaldı

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemini, futbol oynamaya elverişsiz olması büyük tepkilere neden oldu. Sosyal medyada da stat zeminiyle ilgili birçok eleştiri yapıldı.

Karşılaşmanın hemen öncesinde Okan Buruk ve Rıza Çalımbay, birlikte sahaya çıkarak zemini inceledi ve şikayetlerini dile getirdi.

En son 2015'te!

Dünkü maç dahil Galatasaray’ın, 5'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 karşılaşmada bileği bükülmedi. Sarı-Kırmızılılar ligde Karagümrük, Beşiktaş , Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor; Türkiye Kupası’nda da Ofspor ve Keçiörengücü'nü mağlup etti.

Aslan, en son 4 Şubat 2015'te Hamza Hamzaoğlu ile 7 maçlık galibiyet serisi yaklamıştı.