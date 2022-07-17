Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde Gelecek sezon için hazırlıklarına ara vermeden devam eden Galatasaray , Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira'nın ardından iki oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarına devam eden Galatasaray, sağ bek ve ortaya sahaya birer takviye yaptı.

Sarı-Kırmızılı ekip, Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen Lyon'un sağ beki Leo Dubois'i kadrosuna kattı. Fransız ekibiyle her konuda anlaşmaya varan Galatasaray, oyuncu için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Orta saha takviyesi

Orta sahaya da bir takviye yapan Sarı-Kırmızılı ekip, bonservisi elinde olan Avusturyalı oyuncu Florian Grillitsch ile de her konuda anlaştı. 26 yaşındaki orta sahanın transferini bitiren Galatasaray, Sergio Oliveira'nın ardından bu mevkiye ikinci transferini yaptı.

Nantes altyapısında yetişen ve sonrasında Lyon'a transfer olan Leo Dubois, geçen sezon Fransız ekibiyle toplamda 28 maça çıkıp 3 asist kaydetti. Sezonu Hoffenheim'da tamamlayan 26 yaşındaki Florian Grillitsch ise 18 maçta forma giyerken gol ve asist katkısı yapamadı.

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