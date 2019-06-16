Ndiaye’nin ayrılığı sonrası Galatasaray, Ever Banega’yı kadrosuna katmak için girişimlerini yoğunlaştırdı. Sevilla Kulübü’ne 5 milyon Euro teklif eden Galatasaray, Arjantinli yıldıza da 1 yılı opsiyonlu 3 senelik kontrat önerdi. Sarı kırmızılılar, 3 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği Banega’nın vereceği kararı beklemeye geçti. Arjantinli yıldızın tatil dönüşünde transferi için kesin kararını vereceği ifade edildi.

Çok yönlü olduğu için Terim’in birinci tercihi

Fatih Terim’in, orta sahanın 3 ayrı bölgesinde de görev yapabilen Banega’yı ‘orkestra şefi’ gibi gördüğü, hem de birçok mevkide forma giyebildiği için takımında görmek istediği belirtildi. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a üst düzey katkı sağlaması adına oyunun iki yönünde de etkili, tecrübeli bir isim alınmasını isteyen Terim, Banega’nın transferine göre diğer planlarını belirleyecek. Bu sezon Sevilla forması ile 8 gol 11 asistlik performans sergileyen Banega, transferi halinde Galatasaray’da orta sahanın beyni olacak.

Finansal fair-play’e uymak için kılı kırk yarıyorlar

Banega’nın transferi halinde orta sahada alternatif sayısı çoğalacak ve değişik bölgelerde forma giyebilen Arjantinlinin alınması halinde Belhanda’ya iyi teklif gelirse bu da değerlendirmeye alınacak. UEFA’nın finansal fair-play kurallarına ters düşmek istemeyen Galatasaray yönetimi, transferde kılı kırk yararak hareket ettiği için Banega transferi kriterlere son derece uygun görünüyor. Sarı kırmızılılar, diğer transferlerde de önceliği UEFA kurallarına aykırı düşmemeye verecek.

Messi’den büyük övgü!

Arjantin Milli Takımı forması da giyen Banega, hücum ve savunma aksiyonlarını çok iyi yapan, oyunu iki yönüyle de etkili oynayabilen bir futbolcu olarak beğeni topluyor. Yıldız futbolcuya en büyük övgülerden biri milli takımdan arkadaş Messi’den gelmişti. Messi, Banega için, “Ever, takım arkadaşlarının işlerini kolaylaştıran ender yıldızlardan biri. Çok ama çok özel bir futbolcu” açıklamasını yapmıştı. (Hürriyet)