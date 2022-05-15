Galatasaray 'da başarının yolu Florya'dan geçiyor ve hafta içinde röportajlar için kapıları açılan tesisteki hava, son dönemde yaşanan başarısızlığı özetliyor. Teknik heyetinden futbolcusuna kadar Florya'daki herkes, sezonun bir an önce bitmesini bekliyor. İşte Galatasaray'da yaşanan kaosun nedenleri:

OYUNCULAR KULÜP ARIYOR

1- 11 HAZIRAN'DA seçime gidecek Galatasaray'da hoca ve başkan konusunda yaşanan belirsizlik, futbol takımını olumsuz etkiledi. Oyuncular bu kaosun yeni sezonda da devam edeceğini düşünüyor ve bu yüzden ayrılmak istiyor. Menajerleri, sarı-kırmızılı oyunculara kulüp arıyor.

2- MAAŞLAR iki ay geriden geliyor ve maçlara motivasyon bir türlü sağlanamıyor. Sosyal medyadaki taraftar tepkisi, keyifleri kaçırıyor.

3- TORRENT, takımda disiplini sağlayamadı.

Mohamed, Cicaldau, Morutan ve Halil istedikleri süreyi alamadıkları için İspanyol hocaya kızgın.

4- TORRENT'IN bütün planını Kerem üzerine kurması, oyuncu grubu tarafından eleştiriliyor.

5- FATIH TERIM döneminde sakatlandıklarında fedakârlık yaparak beklenenden önce sahaya çıkan oyuncular, Torrent görevdeyken tedavi süreçlerinde geri adım atmıyor.

DİĞER BAŞKAN ADAYLARI G.SARAY'I YÖNETMEMELİ

Sarı-kırmızılı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olacağını açıklayan Fırat Develioğlu, "Galatasaray demokrasinin kalesi. Çok aday çıkması zenginlik getirecektir. Diğer başkan adaylarının özellikle bu dönemde Galatasaray'ı yönetmemeleri gerektiğini düşünüyorum" dedi. (Sabah)