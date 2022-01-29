Galatasaray 'da tartışılan isim olan İcra Kurulu Başkanı Hande Ocak Başev, dün sarı kırmızılı takımdaki görevinden istifa etti. Sarı kırmızılı takım, bugün yaptığı açıklama ile Hande Ocak Başev'in istifa ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili Galatasaray Başkanı Burak Elmas da bir açıklama yaparak Başev'in mesnetsiz ithamlarla karşılaştığını belirterek tepki gösterdi. Konuyla ilgilşi Hande Ocak Başev de açıklama yaptı.

İşte Galatasaray'daki görevinden istifa eden Başev'in açıklaması:

Saygıdeğer Galatasaray Camiası,

Öncelikle yaşadığımız bu durumdan ötürü son derece üzgün olduğumu, ancak inandığım Galatasaray değerlerini benimsemeyen ve yaşatmayan kişilerin de arasında olduğu bir yönetimle çalışmanın artık benim için imkansız olduğunu dile getirmek isterim.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetimi'nin gündeminde olması gereken asıl konulara odaklanabilmesi temennisi ile bugün itibarı ile tüm görevlerimden istifa ettim.

Galatasaray sevgisi ile hiçbir takdir ve karşılık beklemeden verdiğim tüm emeğin karşılığının yalnız bırakılmak ve haksızca eleştirilmek olduğunu görmenin kırgınlığını yaşıyorum.

Bildiğiniz gibi yeni görevim nedeniyle, yapanlar adına utanç verici bir itibar suikastına maruz kaldım. Mesnetsiz eleştirilerin ve iftiraların boyutu, ailemin ve benim kişilik haklarımızı tehdit eden, adalet ve vicdan sınırlarını fazlasıyla aşan bir boyuta geldi. Hem Galatasaray değerlerine bağlılığımdan, hem de Yönetim Kurulumuzun gereken tepkiyi vereceğine inançla bugüne kadar herhangi bir cevap vermedim. Maalesef, yöneltilen suçlamaların haksız olduğunun çok iyi bilinmesine rağmen susanların en yakınımdakiler olduğunu gördüm.

Yöneltilen eleştirilerin yetkinlik ile ilgili olan bölümü için altını çizmem gerekir ki, bu sorgulamanın içte ve dışta salt benim için yapılmasını toplumumuzda ve spor camiamızda bulunan kadınlara karşı önyargılara bağlıyorum. Bir kadının saygın bir spor kulübünü yetkin bir otorite ile yönetmesine duyulan büyük bir tepki ile karşılaştım. Keşke, inandığım ve camiamızın sahip olduğu Galatasaray değerleri doğrultusunda bununla gurur duyulsaydı...

22 yıllık kariyerim boyunca ulusal ve uluslararası birçok şirkette, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, icra Kurulu Başkanı pozisyonlarında görev aldım. Seçim süresinde ve sonrasında Londra ve İstanbul'daki şirketlerimin idaresini çocuklarımıza gururla bırakacağımız bir Galatasaray yaratmak için bıraktım. Seçildiğimiz günden bu yana hiçbir ünvan talebim olmamasına rağmen tevdi edilen istisnasız her görevi kabul ettim ve Galatasaray'ımızın ihtiyacı olan her türlü katkıyı sağlayabilmek için var gücümle çalıştım. Görevim süresince alacağım ücreti ve doğabilecek tüm gelirleri, kamuoyundaki yanıltıcı bilgilerin aksine seçildiğimiz günden itibaren Kadın Voleybol ve Basketbol branşlarına bağışladım. Galatasaray'dan hiçbir surette maddi fayda sağlamadım.

Galatasaray'lıların vicdanının, doğruların en yakın zamanda anlaşılmasını sağlayacağına inancım tamdır. Galatasaray,'Bir halatı hep birlikte çekenlerin, hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin' takımıdır. Kişiler ve olaylar geçicidir. Aslolan Galatasaray'dır. Galatasaray'ımıza kısa bir süre için de olsa hizmet verebilmiş olmak benim için büyük bir onurdur.

Benim için en kötü gün bugünse, bugün de günlerden Galatasaray!

Saygılarımla, Hande Ocak Başev



