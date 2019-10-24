Galatasaray ile Real Madrid arasındaki dev mücadeleyi 50 bin taraftar izledi. Her ne kadar statta büyük coşku olsa da atmosfer beklentinin altındaydı. Real karşılaşması öncesi tam 25 bin bilet devrinin gerçekleştiği öğrenildi. Yani kombine sahipleri maça gelmek yerine, biletleri piyasanın üzerinde fiyatlarla satıp para kazanma derdindeydi.

Bu biletlerin 15 binini zengin Araplar’ın aldığı da gelen haberler arasında. Dolayısıyla stadın pahalı bölümlerinde 90 dakika destek yerine video çeken, telefonlarıyla ilgilenen taraftarlar çoğunlukta yer aldı.

Metin Karabaş

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