Galatasaray 'da son 3 haftada alınan 9 puanla yaşanan büyük yükseliş, sarı kırmızılı takımı liderin hemen altına getirdi. Önce Karagümrük'ü deplasmanda, sonra Beşiktaş 'ı sahasında ve ardından Başakşehir'i deplasmanda mağlup ederek zorlu maç periyodunu kayıpsız atlatan Cim Bom'da takımdaki büyük sorun da Okan Buruk'un çabalarıyla çözüldü.

Galatasaray- Fenerbahçe Derbi Tarihine Geçen Fotoğraflar

Sezon başında özellikle yerli transfer açısından kadrosuna Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı katan Galatasaray, 8+3 kuralı nedeniyle oldukça sıkıntılar yaşamıştı. Hürriyet'te yer alan habere göre; ilk 11 ve kadro planlamasında yaşanan bu büyük sorunu Okan Buruk, son haftalarda Emre Taşdemir, Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan Karataş'ı kazanarak çözüme kavuşturdu.





KAMPA GÖTÜRÜLMEDİ, PES ETMEDİ, FORMAYI KAPTI

Sezon başında yapılan hazırlık kampına götürülmeyen ve kadroda düşünülmeyen isimlerden birisi olan Emre Taşdemir, Patrick van Aanholt ile yaşanan sorun sonrasında Okan Buruk'un denediği isimlerden birisi oldu. Okan Buruk'un rezerv lige gönderdiği Emre Taşdemir, burada 4 karşılaşmada görev alırken 2 gol 2 asistlik performansla dikkatleri yeniden üzerinde topladı. 27 yaşındaki sol bek oyuncusu çalışmayı bırakmadı, formayı kaptı.

İlk 11 haftada kadroda yer almayan Emre, Karagümrük maçıyla formasına ilk 11'de kavuştu. Sarı kırmızılı takımın sol beki 2-0 kazandıkları maçta 1 gol 1 asistlik performansla Okan hocaya "Ben bu takımın futbolcusuyum" mesajını gönderdi.

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Sonraki hafta oynanan Beşiktaş maçında da göz dolduran bir oyun sergileyen ve sahada 81 dakika kalan Emre, Cenk Tosun ve Muleka'ya nefes aldırmadı.

Son oynanan Başakşehir maçında sakatlık yaşayan 27 yaşındaki futbolcu yerini Kazımcan Karataş'a bırakmak zorunda kaldı. Okan Buruk sol bek sorununu Emre ile çözerek o bölgeyi yerlileştirdi.

BARIŞ ALPER YER EDİNDİ

Son haftalarda Okan Buruk'un kadroda şans verdiği isimlerden birisi de sarı kırmızılı takımın genç futbolcusu Barış Alper Yılmaz'dı. Hem sol hem de sağ kanatta görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de ve Türkiye kupasında kısa süreler alsa da son haftalarda Okan hocanın ilk tercihi ya da alternatifi olarak görev alıyor.

Ligin 10. haftasında oynanan Kayserispor karşılaşmasında 1 gole de imza atan Barış Alper Yılmaz, özellikle sürpriz bir şekilde ilk 11'de başladığı Beşiktaş derbisinde gösterdiği performansla ve yaptığı 1 asistle sarı kırmızılı takımın hocasının gözüne girmiş durumda... Barış Alper'i de kazanan Okan Buruk, 8+3 için önemli bir oyuncuyu daha listesinde garantiledi.

KAZIMCAN KARATAŞ EMRE'YLE YARIŞIYOR

Sol bek konusunda ilk sırada yer alan van Aanholt'un yaşanan sorunlar sonrasında gönderilecekler listesinde yer alması sonrasında Kazımcan Karataş o mevkiye monte edilmişti. Sezon başında Altay'dan kadroya katılan genç futbolcu, bazı maçlarda iyi bazı karşılaşmalarda bekleneni veremese de alternatif isimler arasında bu bölgede yer edindi. Emre Taşdemir'in gösterdiği performansla yedek soyunan Kazımcan, son oynanan Başakşehir karşılaşmasında Emre'nin sakatlanması sonrasında oyuna girmiş ve beğeni toplamıştı.

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KEREM AKTÜRKOĞLU KAZANILDI

Galatasaray'da geçen sezon oynadığı oyunla herkesin ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu, bu sezon kulüp ile yaşanan maaş sorununu çözdü. Milli futbolcu sezon başından bu yana Okan hocanın ilk tercihi olsa da geçen sezonki performansını mumla arattı.

Ancak son Başakşehir karşılaşmasında "İşte gerçek Kerem Aktürkoğlu bu" yorumlarını yaptırdı. İstanbul ekibi karşısında hat-trick yapan milli futbolcu hem Okan hoca tarafından hem de Galatasaraylı taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.





SIRA YUNUS AKGÜN’DE

Barış Alper’in kendini geliştirip Okan Buruk’un verdiği şansı iyi değerlendirmesi de Galatasaray’ın hücumda da elini güçlendirdi. Barış Alper’in, Beşiktaş derbisindeki asisti ve performansı da forma rekabetini de arttırdı. Takımdaki rekabet, birkaç hafta yedek kalması Kerem Aktürkoğlu’nu da olumlu etkiledi. Kerem hat-trick ile dönerken Okan Buruk’un, düşüşte olan, Başakşehir maçında kadroya almadığı Yunus Akgün’den de vazgeçmediği, genç ismi kazanmak istediği belirtildi.

VAN AANHOLT’TA AYRILIK YAKIN

Sol bekte 2 yerli oyuncusu Emre Taşdemir ile Kazımcan Karataş’ı kazanıp forma yarışına ortak eden Galatasaray’da kadro planlamasına revizyon gelecek. İki sol bekin çıkışı ve yabancı kontenjanı nedeniyle ocak ayında Patrick van Aanholt’a veda edilecek.



