Devre arasında ses getirecek bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanan Galatasaray'da ilk olarak gözler forvet takviyesinde... Başta Demba Ba ve Alan Carvalho olmak üzere birçok önemli isimle temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar'dan flaş bir atak geldi. Yönetim, Sevilla'lı Luis Muriel'le masaya oturdu.

HEDEF 1.5 YILLIK KİRALAMA

Teknik direktör Fatih Terim'in Kolombiyalı forveti çok istediği ve ilk tercihi olduğu öğrenildi. Galatasaray yönetimi, Sevilla'ya 1.5 yıllık kiralama teklifini de resmen iletti ve yanıtı beklemeye başladı.

BU SEZON 19 MAÇTA 4 GOL ATTI

Ancak Muriel'e birçok teklifin olması yönetimin işini zorlaştırıyor... Sevilla ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki forvet bu sezon 19 resmi maçta forma giydi. Muriel 4 gol atıp, 4 de asist yaptı.

Kaynak: Takvim