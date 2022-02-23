Galatasaray , İzmir'de rahat bir nefes aldı. Ligde sıkıntılı günler geçiren sarı kırmızılılar, 6 maçlık galibiyet hasretini Göztepe karşısında noktaladı. Geriden gelerek kazanılması, teknik heyet ve futbolcuların morallerinin yükselmesine neden oldu. Göztepe maçından sonra oyuncularıyla görüşen Domenec Torrent, seri galibiyetlere başlayacaklarını ifade etti.

Kendileri için sürecin yeni başladığını belirten İspanyol teknik adam, Çaykur Rizespor maçı ile çıkışın süreceğini söyledi. 59 yaşındaki çalıştırıcı, analiz ekibi ile birlikte Çaykur Rizespor'u incelemeye başladı. Teknik heyet, Karadeniz ekibinin puana ihtiyacı olması nedeniyle bu maç öncesinde tüm önlemleri almak istediği belirtildi.

Diğer yandan Galatasaray'ı, zorlu bir fikstür bekliyor. Milli araya kadar Avrupa sınavı ve derbilerin olduğu kritik süreç, sarı kırmızılıların yol haritasını belirleyecek. Çaykur Rizespor maçının ardından rakip, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor olacak. Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından Avrupa Ligi son 16 turunda 10 Mart'ta sahaya çıkacak. Sarı kırmızılar, 14 Mart’taki Beşiktaş derbisinin ardından 17 Mart'ta Avrupa Ligi’nde rövanş maçını oynayacak. Galatasaray, milli ara öncesinde ise deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. (TRT Spor)