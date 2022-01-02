Fransa'nın Lille takımında harika bir sezon geçirdikten sonra formasını kaptıran Yusuf Yazıcı, ara transferin gözde isimlerinden biri haline geldi. Milli yıldızın menaceri Adem Cebeci, Radyospor'a yaptığı açıklamada, Lille'in oyuncusunu kiralık vereceğini belirterek, "Yusuf gibi oyuncular her zaman oynamak ister. Yusuf da sahada olmak istiyor. Oyuncunun belli bir marka değeri var. Lille, bunların düşmesini istemiyor. Lille Başkanı, Yusuf'un yüzde 100 oynayabileceği bir kulüp varsa, oraya göndermeye sıcak bakıyor" dedi.

'Fatih hocaya saygısı var'

Yusuf'u Galatasaray 'ın istediğinin hatırlatılması üzerine Cebeci, "Fatih hoca, Milli takımda Yusuf'a ilk 10 numarayı veren kişi. Hocanın Yusuf ile alakalı düşüncelerini biliyorum. Kendisini çok seviyor ve ilgi duyuyor. Trabzonspor , Yusuf'u satarken bir madde koydu. Olası bir Türkiye'ye geri dönüşte, ilk hak Trabzonspor'un. Trabzonspor'un izni olmadan biz de kimseyle anlaşmayız. Bir tarafta doğup büyüdüğü ve kaptanlığını yaptığı bir kulüp var. Diğer tarafta Fatih hoca var, ona çok büyük bir saygısı var" açıklamasını yaptı.