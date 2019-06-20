Küme düşen Bursaspor'un 26 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, Galatasaray'ın gündemine geldi.

Bedelli askerlik yasasından yararlanan ve vatani görevi için askerde bulunan Yusuf Erdoğan menajerler aracılığı ile Galatasaray'a önerildi. Sarı-Kırmızılı yönetim ise oyuncuya bonservis sıkıntını çöz öyle gel mesajı verdi.

Sözleşmesini fesh edecek!

Yusuf Erdoğan'ın maddi anlamda zor günler geçiren ve uzun süredir oyuncu maaşlarını ödeyemeyen Bursaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 26 yaşındaki oyuncunun alacakları için TFF başvurup serbest kalması bekleniyor.

Bu arada Yusuf Erdoğan'ın askerde arkadaşlarına Galatasaray'a transfer olacağını söylediği de gelen haberler arasında.

Geçen sezon Bursaspor formasıyla 26 maça çıkan Yusuf Erdoğan 26 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Futbola Araklıspor'da başlayan Yusuf Erdoğan, 1461 Trabzon ve Trabzonspor formaları da giymişti.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr