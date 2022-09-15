17 yaşında Barcelona forması giyen, 19 yaşına geldiğinde Galatasaray 'ın 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı YusufDemir, şimdiden SarıKırmızılı camiayı en çok heyecanlandıran isim haline geldi. Kasımpaşa maçının ikinci yarısında 10 numara pozisyonunda oyuna giren ve klas sol ayağıyla kısa sürede harika işler yapan genç yeteneğin bundan sonra nasıl bir grafik çizeceği büyük merak konusu. Aslan'ın hocası Okan Buruk, Yusuf'a çok daha fazla süre vermek istiyor. Ancak genç oyuncunun yabancı statüsünde olması, 11'deki 3 yerli zorunluluğu sebebiyle teknik ekibin elini kolunu bağlıyor.

Türk Milli Takımı şansı kalmadı

Daha önce 4 kez Avusturya Milli Takımı'nın formasını giydiği için, Türk Milli Takımı'nda oynama şansı kalmayan Yusuf, Süper Lig'e 2015'ten sonra transfer olduğundan, kural gereği yabancı sayılıyor. Galatasaray Yönetimi, bu kuraldan mağdur olan tüm oyuncularla ilgili bir değişiklik, güncelleme veya esnetme yapılabilir mi sorusuna cevap arıyor. Konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde bir girişim yapılması gündemde.

Okan Buruk: Türk oğlu Türk

Aslan'ın hocası Okan Buruk, Yusuf'un yabancı sayılmasıyla ilgili, "Yusuf Demir'in annesi Türk, babası Türk, kendisi Türk, yani Türk oğlu Türk. Kendisi Türkçe konuşuyor ve bizden biri. Her şeyi Türk olan çocuğun Milli Takım tercihi nasıl olmuş, onu da bilmiyoruz. Biz mi tercih etmedik, o mu Türkiye'yi tercih etmedi. Türk olan bir oyuncunun Türk olarak oynaması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Şenol Güneş: Tercih meselesi

Yusuf Demir'in Avusturya forması giydiği dönemde Türk Milli Takımı'nın başında yer alan ve genç oyuncuyla ilgilenmediği iddia edilen Şenol Güneş, son yaptığı açıklamada, "Yok öyle bir şey, o zaman 16-17 yaşındaydı, zaten Avusturya Ümit Milli Takımı'nda oynuyordu. Avusturya'yı seçmişti. O dönem oraya gidip Mert Müldür'ü aldım, Yusuf'u neden almayayım ama o tercihini yapmıştı" ifadelerini kullandı.

Tolunay Kafkas: Hatamız olsaydı...

Milli takımda genç oyunculardan sorumlu olan Tolunay Kafkas ise "Kendi açımızdan bir şeyleri atlamış olsak, şunu çok açık söylerim, 'Bu bizim hatamız. Özür dileriz' derim. Ancak Yusuf Demir konusunda böyle bir durum söz konusu değil. Burada Yusuf Demir'in tercihi ile ilgili bir durum söz konusu" diye konuştu.

Baba Demir: Türkiye bizi görmedi

Yusuf daha 15 yaşındayken FANATİK'e konuşan babası Hasan Demir ise o gün şunları söylemişti: "Avusturya onu kaybetmemek için büyük çaba sarf ediyor. Oğlumun Avusturya A Milli Takımı’nı seçmesini istiyorlar. Böyle bir ilgi olması sebebiyle mutluyuz. Ama biz Trabzonluyuz. İşin bir de bu yönü var. Avusturya bu kadar ilgili olmasına rağmen Türkiye’den Milli Takım için kimse bizi aramadı. Tüm Avrupa’nın görüp takip ettiği oğlumu bir tek Türkiye görmedi!”