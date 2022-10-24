Transfer döneminde kadrosuna yıldız futbolcular katan Galatasaray , 6 milyon euro bedelle Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'i transfer etmişti.

Türk statüsünde olmaması sorun yarattı

Galatasaray 'ın Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Yusuf Demir, Süper Lig'deki ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıktı. Sarı kırmızılı takımın 3-2 kazandığı maçta Yusuf, 77. dakikada Belçikalı yıldız Dries Mertens'in yerine oyuna girdi.









Genç oyuncu, uzatmalarla birlikte yaklaşık 18 dakika oynadı. Yusuf Demir, 2015-2016 sezonundan sonra milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullandığı için yerli statüsü hakkını kaybetti.

Avusturya ile 4 maça çıktı Türkiye şansı bitti

Yusuf Demir, altyapılar dahil olmak üzere A takımda da milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanmıştı. Türk oyuncu, toplam 4 kez Avusturya Milli Takım formasıyla sahaya çıktı. FIFA'nın talimatlarına göre genç bir oyuncu 3 kezden fazla bir milli takımın formasını giyerse bir başka milli takımı seçemiyor. Avusturya ile 4 maça çıkan Yusuf Demir bu nedenle Türk Milli Takımı'nda oynama şansını kaybetti.

Fatih Terim'in yerli kuralı yolu kapattı!

Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir ve onun gibi 2015-16 sezonundan sonra başka milli takımları tercih eden gurbetçilerin Türkiye'de yerli statüsünde oynamasının yolunu Fatih Terim kapattı. Terim, Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde, 14 yerli ve 14 yabancı kuralını getirmiş ve bunu Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) onaylatmıştı. Terim, Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı sunumda "Yapılan düzenlemeyi 14 yabancı değil 14 yerli kuralı olarak görmek lazım" demişti. Kulüpler aldıkları her yabancı için yerli teşviği adı altında TFF'ye ödeme yapacaktı ama kısa süre sonra bu uygulama da kaldırıldı.









Yusuf Demir kayıplara karıştı

Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana fazla forma şansı bulamayan Yusuf, 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçında toplam 103 dakika oyunda kaldı. Genç orta saha Galatasaray'ın son 3 lig maçında ise kadroya dahi giremedi. Okan Buruk, Kastamonuspor ile oynanan kupa maçında Yusuf'a 63 dakika süre verirken dün oynanan Alanya maçının 21 kişilik kadrosuna almayı tercih etmedi.









Avrupa kulüpleri takip ediyor

Galatasaray'ın sezon başında bonservisi ile kadrosuna kattığı Yusuf Demir'i Avrupa kulüpleri takip etmeye başladı. İtalyan medyasından calciomercato'nun haberine göre, Cimbom'un sezon başında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Yusuf Demir'i Alman devi Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in yanı sıra İtalya Ligi takımlarından Sassuolo, Sampdoria ve Torino da yakından takip ediyor.

Barcelona'da kiralık oynadı

İspanyol devi Barcelona, 2021 yılında 10 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yusuf Demir, La Liga'da 10 maç oynaması halinde sözleşmesi otomatik uzayacakken finansal sıkıntılar yaşadığı için genç oyuncu ile anlaşarak yollarını ayırmıştı. (Ajansspor)



