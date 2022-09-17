Transfer döneminin son saatlerinde Aslan'ın en büyük bombalarından biri, Rapid Wien'den 6 milyon Euro'ya transfer edilen Yusuf Demir olmuştu. Genç yetenek, geçen hafta Kasımpaşa karşısında kısa süre şans bulsa da heyecan yaratmıştı. Okan Buruk, 19 yaşındaki öğrencisini dün Konya mücadelesinde 62. dakikada Mertens'in yerine sahaya sürdü. Yusuf, bu kez fazla varlık gösteremedi, top kayıpları ve pas hataları yaptı. 19 yaşındaki oyuncu bir şut denemesinde ise çerçeveyi bulamadı.

Kerem ceza sınırına geldi

Kerem Aktürkoğlu, sezona formsuz başlamıştı. Yıldız futbolcu, geçen hafta Kasımpaşa karşısında attığı 2 golle galibiyeti getiren isim oldu. Kerem, dün de sahaya 11'de çıktı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 21. dakikada yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Kerem, bu kartla birlikte ceza sınırına geldi. Başarılı oyuncu, geçen haftanın aksine Konyaspor karşısında fazla etkili olamadı.

28 günde tek maça çıkacak

Galatasaray , önümüzdeki süreçte dinlenmek için fazlasıyla vakit bulacak. Tüm dünyada ligler bu hafta Milli araya girecek. Dönüşte Sarı-Kırmızılılar 8. hafta maçında 1 Ekim'de Adana Demirspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Okan Buruk'un öğrencileri, 9. haftayı ise bay geçecek. Cim Bom bu periyotta ekstra dinlenme fırsatı bulacak. Galatasaray, 10. hafta maçında ise 15 Ekim'de Kayseri'ye konuk olacak. Aslan, 28 günde sadece 1 maç oynamış olacak.







