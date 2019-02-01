Galatasaray’ın Belçika kulübü Anderlecht ile 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma yaptığı Yunus Akgün, Florya’da kaldı. 18 yaşındaki futbolcunun, sezon sonuna kadar Sarı-Kırmızılı formayı giyeceği ve lig bitiminde bu kulüple tekrar masaya oturacağı öğrenildi.

Taraflar arasındaki problemin Yunus’tan kaynaklanmadığı, Anderlecht’in ödeme planı ve bir sonraki satış konusunda beklentileri karşılayamaması nedeniyle girişimin askıya alındığı belirtildi. Bu arada Yunus’la İtalyan kulübü Lazio’nun da ciddi olarak ilgilendiği, gelen haberler arasında.