Galatasaray 'da Başakşehir maçı öncesinde açıklanan kadroda Yunus Akgün’ün olmaması şaşkınlık yarattı. Genç yıldızın teknik karar doğrultusunda takıma alınmadığı ifade edilirken maç öncesi de Okan Buruk geniş kadro içinde bu tarz kararların olabileceğini ifade etti.

'Elbette beklentimiz daha iyi bir Yunus'

Kadroda yer almayan Yunus Akgün'ün durumuna ilişkin soruya Okan Buruk'un tam olarak verdiği cevap, "Bunu hep dile getiriyorum. Çok geniş bir kadromuz var. Birçok oyuncuyu bazen kadroya alamıyoruz. Bazen antrenman maçında bile oyuncularımızı değerlendiremiyoruz. Elbette burada değişimler oluyor. Geçen hafta Seferovic yoktu kadroda, bu hafta o kadroda ve Yunus yok. İlerleyen haftalarda kadro değişimi olabilir. Maça göre, oyuna göre, performansa göre, o andaki forma göre... Yunus bizim önem, değer verdiğimiz oyunculardan biri. Bu aranın da ona iyi geleceğini düşünüyorum. Onu Dünya Kupası sonrasına en iyi şekilde hazırlayacağız. Yunus, sezona nasıl başladıysa yine aynı şekilde bizimle başlayacak. Elbette beklentimiz daha iyi bir Yunus. Yunus'a güveniyoruz, ona olan inancımız devam ediyor. Dünya Kupası'ndan sonra da Yunus'un çok daha güçlü şekilde formayı almak adına çabalar sarf edeceğini düşünüyorum" şeklinde olmuştu.

Gerçek ortaya çıktı

Yunus Akgün'ün kadroya alınmamasına ilişkin kararın arkasında farklı detaylar söz konusu. Şu anda sadece Galatasaray içerisinde değil, Süper Lig ’de dahi en düşük ücrete oynayan isimlerin başında gelen Yunus’un yeni kontrat konusundan mutsuz olduğu bildirildi. Bu nedenle yaşadığı mutsuzluğu takım içine yansıtan, idmanlarda isteksiz bir görüntü çizen genç kanat oyuncusu, Okan Buruk tarafından Başakşehir maçı kadrosuna alınmadı.

Yıllık 900 alıyor

Senelik 900 bin TL kazanan Yunus Akgün’e Dünya Kupası arasında bu konu için yeni öneriler yapılacak. Avrupa’dan da teklifler aldığı konuşulan genç yıldızın önerilecek yeni kontrata nasıl cevap vereceği merak konusu. Yunus’un beklentisi en azından Kerem Aktürkoğlu’nun kazandığı kadar bir ücrete imza atmak.