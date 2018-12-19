Yunus Akgün, Galatasaraylılar’ın en çok beklenti içinde olduğu isimdi. Ligde 5, Şampiyonlar Ligi’nde de bir maçta sonradan oyuna giren

18 yaşındaki yıldız, Süper Kupa’da da görev almıştı. Yunus 11’deki ilk maçına 15 gün önce Keçiörengücü kupa mücadelesinde çıktı. 2-1 kazanan Galatasaray’ın gollerinde Atalay Babacan ile Martin Linnes’e pasları veren genç oyuncunun 60’taki şutu ise yan direkten çıkmıştı.

Yunus dün akşam ise golle buluştu. Dakikalar 65’i gösterdiğinde Selçuk İnan’ın kullandığ frikikte barajdaki Süleyman Olgun’dan seken topu kale sahası önünde tamamlayan genç yıldız iki ayaklı kupa eşleşmesinin tartışmasız yıldızı oldu.

Yunus maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Bu şanlı formayla ilk golümü atmak nasip oldu. O an çok mutlu oldum, ne yapacağımı bilemedim. bu soğukta bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ederim” dedi.

Galatasaray'ın diğer gençleri neler yaptı?

Atalay: İlk maçta açılış golünü atmıştı. Dün akşam da çok çalıştı. Üstlendiği rolü hatasız yerine getirdi.

Oyunda kaldığı sürece başarılı bir performans gösterdi.

Celil: Orta alanda koştu, mücadele etti. 90 dakika sahadaydı.

İleride Aslan’ın önemli kozlarından biri olacak.