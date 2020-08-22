Taraflar bu hafta içerisinde bir araya gelerek, ayrılığı resmileştirmeye çalışacak. Daha önce kulüpten ayrılmayı kabul eden Belhanda’ya gelen son tekliflerin bonservis bedelsiz olması, yönetimin canını bir hayli sıkmış durumda. Galatasaray ise bu transferden 9- 10 milyon Euro civarında bir gelir hedefliyor. Belhanda’nın menaceri, bu rakamın düşürülmesi gerektiğini yöneticilere iletti. Bu hafta yapılacak görüşmede tüm detaylar masaya yatırılacak. Sarı-Kırmızılılar’ın bonservisle yapacağı tüm transferler Belhanda’nın gidişine bağlı.







