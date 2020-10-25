Galatasaray'da Younes Belhanda Erzurumspor maçına kaptan çıktı

Galatasaray’ın bu sezon olumlu ya da olumsuz gündemden düşmeyen oyuncusu Younes Belhanda, normalde iyi bir teklif gelmesi halinde transfer döneminde gönderilecekler listesindeydi.

25 Ekim 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Younes Belhanda Erzurumspor maçına kaptan çıktı

Sezon sonunda bitecek kontratından bonuslar hariç 3 milyon 350 bin Euro kazanan Belhanda’nın, yönetimin maaş indirimi talebine de olumsuz cevap verdiği ve kulübü, ödenmeyen alacakları için FIFA’ya şikayet ettiği öğrenilmişti. Teknik direktör Fatih Terim, sezona harika giren ancak sonra düşüşe geçen Belhanda’yı, eksikler ve Arda Turan’ın yedek soyunması nedeniyle Erzurumspor maçında kaptan yaptı. Terim, “11'e baktığınız zaman, 3. senesini oynayan Belhanda var. Diğerlerinin öyle bir kıdemi yok. Bu da adil olarak, takım kaptanı çıkmasını gerektirdi" dedi. 65’te Terim, Babel’in yerine 1. kaptan Arda’yı oyuna sürdü. Faslı yıldız da, pazubandını birinci kaptanına teslim etti.


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