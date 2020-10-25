Sezon sonunda bitecek kontratından bonuslar hariç 3 milyon 350 bin Euro kazanan Belhanda’nın, yönetimin maaş indirimi talebine de olumsuz cevap verdiği ve kulübü, ödenmeyen alacakları için FIFA’ya şikayet ettiği öğrenilmişti. Teknik direktör Fatih Terim, sezona harika giren ancak sonra düşüşe geçen Belhanda’yı, eksikler ve Arda Turan’ın yedek soyunması nedeniyle Erzurumspor maçında kaptan yaptı. Terim, “11'e baktığınız zaman, 3. senesini oynayan Belhanda var. Diğerlerinin öyle bir kıdemi yok. Bu da adil olarak, takım kaptanı çıkmasını gerektirdi" dedi. 65’te Terim, Babel’in yerine 1. kaptan Arda’yı oyuna sürdü. Faslı yıldız da, pazubandını birinci kaptanına teslim etti.







