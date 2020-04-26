G.Saray'da Belhanda, indirime gitmeyi 2021'de bitecek sözleşmesinin uzatılması şartıyla kabul etmişti. Faslı yıldızın, bu talebi yönetimi ikiye böldü. Takvim'in haberine göre; bir grup yönetici Belhanda'nın yeni sözleşme isteğine soğuk bakarken, bir kısım ise bu talebi olumlu buluyor.

SENEYE BEDAVA GİDEBİLİR

Belhanda'nın disiplinsiz tavırları yeni sözleşme konusunda soru işareti oluşturuyor. Bazı yöneticiler de bu sebeple yıldız oyuncu ile nikah tazeleme fikrine soğuk bakıyor.

ARABİSTAN UMUDU VAR...

Yönetimde bir grubun ise "Corona etkisi ile bu sezon satışı zor. Belhanda'nın maaşında indirim yapıp tutarsak bir sonraki sezon Arap liglerine satabiliriz" görüşünde olduğu öğrenildi.

FATİH TERİM DE KARARSIZ

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim de Belhanda konusunda kararsız kalmış durumda. Terim, bazen çok kızsa da Belhanda'dan vazgeçemiyor.