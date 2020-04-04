Şu ana kadar hiçbir futbolcuya konuyla ilgili bir talepte bulunulmadığı bildirildi. Galatasaray ilk etapta, oyuncuların kendi inisiyatifleriyle sözleşmelerinden feragat etmelerini bekleyecek.

MAAŞLARIN TAMAMI YATIRILDI

Finansal kriz nedeniyle Nisan ayı personel maaşlarını ilk etapta yüzde 30 kesintili ödeyen Sarı-Kırmızılı kulüp, kalan bölümü de hesaplara yatırdı. Böylece Galatasaray’da bu ayki maaşların da tamamı ödenmiş oldu. Sporcu alacaklarının karşılanması için de yönetimde hummalı bir çalışma var.