Galatasaray'da yönetim personel maaşlarında kesintiye gitti

Tüm dünyada etkili olan corona virüsü nedeniyle Türkiye'de de bütün spor müsabakaları ertelendi. Süper Lig maçlarının ileri tarihe ertelendiği Galatasaray'da da önemli bir gelişme yaşandı. Maçların oynanmadığı dönemde maddi kayıp yaşayan Galatasaray kulübü, personel maaşlarında %30 indirime gitti.

01 Nisan 2020, Çarşamba 19:10 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray'da yönetim personel maaşlarında kesintiye gitti

Corona virüsü nedeniyle Türkiye'de de tüm spor müsabakaları ertelendi. Süper Lig maçlarının da ileri tarihe ertelendiği dönemde Galatasaray'da da önemli bir gelişme yaşandı. Maçların oynanmadığı dönemde maddi kayıp yaşayan Galatasaray kulübü, personel maaşlarında %30 indirime gitti.

Galatasaray yönetimi tarafından genel durum değerlendirmesi yapılacağı öğrenilirken kaptan Selçuk İnan'ın açıklamasının ardından oyuncuların maaşlarından feragat etmesi de bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda yapılacak toplantı sonrası gelecek dönem için yol haritası belirlenecek. 

Metin Karabaş


İlgili Haberler
SON DAKİKA! Galatasaray'da Selçuk İnan fedakarlığa hazır


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...