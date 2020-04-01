Corona virüsü nedeniyle Türkiye'de de tüm spor müsabakaları ertelendi. Süper Lig maçlarının da ileri tarihe ertelendiği dönemde Galatasaray'da da önemli bir gelişme yaşandı. Maçların oynanmadığı dönemde maddi kayıp yaşayan Galatasaray kulübü, personel maaşlarında %30 indirime gitti.

Galatasaray yönetimi tarafından genel durum değerlendirmesi yapılacağı öğrenilirken kaptan Selçuk İnan'ın açıklamasının ardından oyuncuların maaşlarından feragat etmesi de bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda yapılacak toplantı sonrası gelecek dönem için yol haritası belirlenecek.

Metin Karabaş







