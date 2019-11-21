Galatasaray, üst üste gelen sakatlık haberleri ile sarsılırken, Sarı-Kırmızılı kulüp adına yoğun mesai harcayan yönetimin de önemli rahatsızlıklar geçirdiği ortaya çıktı.

Başakşehir maçı öncesinde Falcao, Andone, Şener ve Emre Akbaba’nın yanı sıra Babel, Lemina, Muslera ve Luyindama da milli takım kamplarından sakatlık yaşayarak döndü. Ve deyim yerinde ise yönetime de nazar değdi. Geçtiğimiz hafta annesi Ayşe Günay’ı memleketi Sinop’ta toprağa veren Başkan Yardımcısı Yusuf Günay önemli bir operasyon geçirdi. Yusuf Günay’ın böbreklerindeki iltihaplanma nedeniyle rahatsızlandığı ve önceki gün önemli bir operasyon geçirdiği ortaya çıktı. Galatasaray futbol takımı ve kulübün mali sorunları adına yoğun bir gündemi olan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak da rahatsızlandı. Boyun fıtığı olan Albayrak’ın hafta başında hastaneye kaldırılıp anjiyo olduğu öğrenildi. (Akşam)