Galatasaray’da yine mutlu son

Spora Gönül Vermiş İş İnsanları Turnuvasının final maçında Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği, Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği’ni mağlup etti. 2-0 geri düştükleri maçı 2-2’ye getirerek nefes kesen penaltılar sonucunda zafere ulaştı.

Maç sonunda turnuva organizasyonunu gerçekleştiren YATSİAD Başkanı Yıldıray Yoldar, dernek başkanı Oğuzhan Kabasakal’ı tebrik etti. Yasin Gürbüz, Alper Şahin, Tarık Teoman, Tolga Ulaş, Kaan Çulcuoğlu, Korhan Merki, Semih Akın, Emrah Solukoğlu, Erdal Avcı, İhsan Serdar Toptan, Sertuğ Oğuz ve Tayfun Tazıcı’dan oluşan takım maç sonunda büyük bir coşku yaşadı.