Feghouli, Cim Bom kariyerinde ilk kez hat-trick yaparken, Belhanda da galibiyetin mimarlarındandı. Paşa’nın filelerine 3 gol birden gönderen Feghouli’nin son 3 maçındaki lig performansı, 4 gol ve 1 asist oldu. Cezayirli oyuncu toplamdaki gol sayısını, 5’e çıkardı. Diğer tarafta ise Feghouli, ev sahibinin 1-0 öne geçmesinin ardından uzaktan attığı golle mücadeleye dengeyi getiren golü filelere attı.

Öfkelendi, kenara alındı

Feghouli’nin maçtaki ilk golünde asisti yapan isim olan Faslı futbolcu, toplamda ligde 5. asistine ulaştı. Tecrübeli oyuncu böylece, son 3 karşılaşmada 4 gol ve 1 asiste ulaştı. Rakiplerinin sert faullerine de maruz kalan Feghouli, 78’de Sadıku’nun attığı tekme sonrası rakibine sinirlendirdi. Normalde Diagne’yi oyundan alacak olan Fatih Terim, öfkelenen oyuncusunu kenare çekti ve 79’da onun yerine sahaya Kostas Mitroglou’nu sürdü.

Onyekuru'nun ilk asisti

Sarı-Kırmızılılar’ın atak oyuncularından Henry Onyekuru, Kasımpaşa karşısında etkili bir performans ortaya koydu. Ankaragücü maçında hattrick yapan Onyekuru, bu kez de Sofiane Feghouli’nin hat-trick yapmasını sağlayan üçüncü golünün asistini yaptı. Süper Lig’de bu sezon ilk kez gol pası veren Nijeryalı oyuncu, “Kazanmak elbette mükemmel bir duygu. Son dakikaya kadar savaşıyoruz. Tüm takımı tebrik ediyorum. Önemli bir deplasman galibiyeti aldık. Hocamızın gol ve asist konusunda bizlerle konuşmaları oluyor. Benden de beklentileri var. Bu maçta asist anlamında yardımcı oldum. Feghouli de 3 gol attığı için mutluyum” diye konuştu.