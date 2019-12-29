Tecrübeli çalıştırıcı, bu üç oyuncunun yerine Seri, Lemina ve Taylan Antalyalı gibi daha tempolu ve daha istekli oyunculara şans tanıdı. Bu küçük değişiklik, Galatasaray’ın sahadaki temposunu arttırmaya yetti. Terim, özellikle Lemina ve Taylan’ın performansından çok memnun. Babel ve Belhanda’nın ise devre arasında gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Selçuk ise sezon sonunda kontratı bittiğinde büyük ihtimalle antrenör ekibine dahil olacak.

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