Galatasaray'da yıldızlar kızağa çekildi

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Göztepe’ye 2-1 mağlup olan Galatasaray’da, o gün sahaya ilk 11’de çıkan Babel, Belhanda ve Selçuk İnan, bu kez teknik patron Fatih Terim tarafından kızağa çekildi.

29 Aralık 2019, Pazar 06:01
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Galatasaray'da yıldızlar kızağa çekildi

Tecrübeli çalıştırıcı, bu üç oyuncunun yerine Seri, Lemina ve Taylan Antalyalı gibi daha tempolu ve daha istekli oyunculara şans tanıdı. Bu küçük değişiklik, Galatasaray’ın sahadaki temposunu arttırmaya yetti. Terim, özellikle Lemina ve Taylan’ın performansından çok memnun. Babel ve Belhanda’nın ise devre arasında gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Selçuk ise sezon sonunda kontratı bittiğinde büyük ihtimalle antrenör ekibine dahil olacak.

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