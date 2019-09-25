Sağ bekte Şener kulübeye geçerken, Mariano geri dönüyor. Adem-Andone ikilisi yerine Feghouli ile Falcao önce Fenerbahçe maçı, ardından da Şampiyonlar Ligi'nde sahada olacak. Falcao'nun bu hafta dinlenmesi sonrasında tamamen hazır olduğu da öğrenildi.

Sadece 2700 bilet var!

Falcao transferi sonrasında kombine bilet satışları 45 bine ulaşırken sarıkırmızılılar adına da bir rekor kırılmıştı. Fenerbahçe maçı için sponsorlara ayrılan bölümün yanı sıra rakip takıma da 2 bin 600 bilet verilecek. Bu rakamların sonrasında güvenlik nedeniyle boş bırakılacak koltuklar da eklenince sadece 2 bin 700 biletin satışa çıkacağı açıklandı. Cumartesi günü derbide Türk Telekom Stadı'nda 50 bin kişinin olması bekleniyor.

Yönetimden moral yemeği

GALATASARAY Yönetim Kurulu, Fenerbahçe ve Paris Saint-Germain maçları öncesinde dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandı. Toplantı sonrasında yönetim, teknik heyet ve oyuncuların da katıldığı moral yemeği düzenlendi...

G.Saray, dün U19 takımı ile idman maçı yaptı...

(Sabah)