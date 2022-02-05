Sezon başında 11 oyuncuya 25 milyon Euro kiralama bedeli+bonservis harcayan Galatasaray 'ın ara transferde kasasından para çıkmadı. Gomis ve Semih Kaya bonservisleri elinde gelirken, Pena ve Pulgar'a kiralama ücreti ödenmedi. Oyuncu satışı yapamadığı için kemer sıkmak zorunda kalan sarıkırmızılı kulüp, Gedson Fernandes'i ise 6 milyon Euro'ya Beşiktaş 'a kaptırdı. Başkan Burak Elmas, danışmanlığına getirdiği Luis Campos'tan sezon sonunda çok umutlu. Portekizli futbol adamından Avrupa'daki bağlantılarını Marcao, Nelsson, Kerem ve Mohamed için kullanması isteniyor.

Campos sayesinde sezon sonunda yüksek rakamlara oyuncu satışı yapmayı planlayan yönetim, gençleşen kadroyu 3-4 nokta takviye ile tamamlayacak. Luyindama'nın Suudi Arabistan'a (Al-Taawon)kiralanmasını sağlayan Portekizli futbol direktörü özelikle Marcao ve Kerem için çalışmalara başladı. İki oyuncuyu da Avrupa'da çok sayıda kulüp yakından takip ediyor.

SİHİRBAZI İSTEYEN ÇOK

Harry Potter sevinciyle 'Cimbom'un sihirbazı' olarak anılan Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'dan çok sayıda kulüp takip ediyor. Kısa süre önce adı Lyon, Roma, Atalanta ve Sevilla ile anılan 23 yaşındaki yıldız, bu sezon 35 maçta 8 gol, 6 asistle oynadı.

SEMİH'E OĞULCAN KONTROLÜ!

Çaykur Rizespor'a karşı Oğulcan Çağlayan davasını kaybeden ve 1.2 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kalan Galatasaray yönetimi, bu kez yoğurdu üfleyerek yedi! Perşembe günü Semih Kaya'yı resmen kadrosuna katan sarı-kırmızılı kulüp, Oğulcan davasını unutmadı ve hukukçularına 30 yaşındaki oyuncunun durumunu detaylıca inceletti. Aylarca maaşını alamayan Semih'in Yeni Malatyaspor'la sözleşmesini hukuki koşullar çerçevesinde haklı feshettiği ortaya çıktı. Sezon sonuna kadar imzayı atan tecrübeli stoperin sözleşmesine +1 yıllık opsiyon da koyuldu.

DİVAN'DA HESAP GÜNÜ

Galatasaray'ın şubat ayı olağan Divan Kurulu toplantısı bugün saat 13:30'da Galatasaray Lisesi İnan Kıraç Salonu'nda yapılacak. Pandemi sebebiyle statta ya da internet üzerinden gerçekleştirilen Divan, uzun süre sonra Lise'de toplanacak. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı sert eleştiriler bekliyor. Hem takımın Süper Lig'de yaşadığı sportif başarısızlık hem de mali konular sebebiyle üyeler toplantıda görüşlerini paylaşacak. (Sabah)