7 haftalık lig periyodunda 21 puanın sadece 10’unu hanesine yazdırabilen Galatasaray, aldığı sonuçlardan ziyade oynadığı futbolla da taraftarını üzüyor. Son olarak Gençlerbirliği deplasmanında Sarı-Kırmızılı takım sezonun belki de en kötü performanslarından birini ortaya koyarken, Cim Bom’un yıldızları tel tel döküldü. Sadece iki isim, teknik heyetten tam not aldı.

Devler Ligi’nde coştu

Bunlardan ilki elbette Muslera. Brugge ve PSG karşılaşmalarında kalesinde devleşen, Fenerbahçe derbisinde sıfır hatayla oynayan Uruguaylı file bekçisi, son Gençlerbirliği maçında tam 6 kurtarışa imza attı.

Kritik anlarda takımını ayakta tutan kaptan, sezon başında kaleci hocası Taffarel ayrılmasına rağmen yine müthiş oynuyor. Muslera’nın bu görüntüsünde, yıllardır ekipte olan diğer kaleci antrenörü Fadıl Koşutan’ın da katkısı büyük.

Muslera son Gençlerbirliği maçında 6 kurtarışla sezonun en yüksek rakamına ulaştı.

Yenilerden en iyisi

Steven Nzonzi ise yeni transferler arasında tartışmasız en çok verim sağlayan isim. Fransız yıldız orta alanda verilen görevi eksiksiz yerine getirirken, PSG maçının ardından 11’de başladığı Gençlerbirliği mücadelesinde de tam not aldı. 109 pas ile son maçta Galatasaray’ın bu alandaki en başarılı oyuncusu olan Nzonzi, Fatih Terim’in vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi.

Nzonzi, ligde ve Avrupa’daki 9 maçın 8’inde 11’de görev aldı ve hepsinde 90 dakika sahada kaldı.

Metin Karabaş