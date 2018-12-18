Devre arasında kadrosuna iki forvet takviyesi birden yapmaya hazırlanan Galatasaray’da flaş bir gelişme yaşandı. Akhisar’da kadro dışı kalan ve bir süredir Cim Bom’un radarında bulunan Seleznov’a teklif yapıldığı ortaya çıktı. Bu teklifin, 6 aylık olduğu, ayrıca 1 yıllık da opsiyon maddesi içerdiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar eğer sezonun ikinci yarısında 33 yaşındaki futbolcunun performansından memnun kalırsa, gelecek sezon için de anlaşma devam edecek.

En fazla 500 bin Euro

Tecrübeli futbolcunun alacaklarına karşılık bonservisini almaya çalıştığı, bu işlemin ardından Galatasaray’ın bedelsiz olarak bu transferi bitireceği bildirildi. Anlaşma sağlanan rakam hakkında henüz net bir bilgi yok. Ancak yarım sezon için yönetimin 500 bin Euro’dan fazla bir rakam önermeyi düşünmediği de gelen haberler arasında.

Metin Karabaş

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