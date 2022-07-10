Galatasaray 'da yerli ve yabancı transfer çalışmaları birlikte yürütülüyor. Sarı- Kırmızılılar, 15 milyon Euro'ya Sevilla'ya satılan Marcao'nun yerine ilk olarak Kaan Ayhan'ı takviye etmeyi hedefliyor. Hem oyuncuyla hem de kulübü Sassuolo ile görüşmeleri hızlandıran Galatasaray Yönetimi, önümüzdeki hafta içerisinde temasları olumlu yönde sonlandırmaya çalışacak. Kaan Ayhan'ın da İtalyan kulübünün yetkililerine haber göndererek, Galatasaray'a transferi konusunda yardım istediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Kaan'ı renklerine bağlamaya çalışıyor. Diğer yandan Sassuolo ile Mert Müldür'ün bonservisi konusunda da bir görüşme daha yapılacağı belirlendi.

Umut gelince Diagne gidecek

Kadrosunu bir de yerli forvetle takviye etmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar'ın gündemindeki 1 numaralı isim Umut Bozok. Daha önce prensip anlaşmasına varılan 25 yaşındaki santrforun, beklentilerin üzerinde bir maaş talebinde bulunduğu öğrenildi. Galatasaray Yönetimi, oyuncuyla tekrar görüşerek ortak noktada buluşmaya çalışacak. İşin zor kısmında ise Umut'un kulübü Lorient'le mutabakat sağlandığı öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklara göre, Umut Bozok transferinin birkaç gün içinde tamamlanma ihtimali yüksek. Umut Bozok geldikten sonra Diagne ile yolların ayrılması bekleniyor.