Galatasaray’da yerli operasyonu! Gökhan Töre ve Şener...

Sözleşmeleri sona eren Sinan Gümüş, Muğdat Çelik, Eren Derdiyok’la vedalaşacak Galatasaray’da, Selçuk İnan’ın durumu da belirsiz. Ciddi şekilde yerli futbolcuya ihtiyaç duyan Sarı-Kırmızılılar, bu doğrultuda boştaki oyunculara yöneldi.

Hedefte Gökhan Töre ve Şener Özbayraklı var. Kadro dışı kaldığı Beşiktaş’ta kontratı sonlanan Töre, Galatasaray’a gelebilmek için tüm şartları kabul etmeye hazır. Şener’in de Fenerbahçe ile mukavelesi bitti ve Fatih hoca yedek sağ bek olarak milli futbolcuyu düşünüyor. İki transferin Haziran ayının başında açıklanma ihtimali oldukça yüksek.

Safa Can Konuksever

Haberin fotoğrafları için tıklayın İspanyollar duyurdu! Galatasaray transfer teklifini yaptı