Süper Lig 'de Adana Demirspor ile berabere kalan geçtiğimiz hafta da deplasmanda Kayserispor'a 2-1 kaybeden Galatasaray , dün Kastamonuspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasından 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

'BU SKOR BİR GÜVEN OLDU'

Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma sonrasında maçla ilgili "İstediğimiz oyun anlayışını ortaya koymaları göstermeleri önemliydi. Ligde bunu zaman zaman kaybediyoruz. Bu skor hafta sonu için de bir güven oldu" yorumunu yaptı.





TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yıldız isimlerinin fazla olduğunu dile getiren Okan Buruk'un en önemli sıkıntı çektiği konulardan bir tanesi de yerli rotasyonu... Yabancı sınırının olması nedeniyle 3 yerliyi sahada tutması gereken sarı kırmızılı takım bu noktada transfer çalışmalarına başladı.

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LİSTEDEKİ İSİMLER BELLİ OLDU

Galatasaray'da transfer için yeniden kollar sıvandı. Yaz döneminde yapılan geniş çaplı transfer operasyonuna rağmen, özellikle yerli rotasyonunda ciddi sorunlar yaşayan Sarı-Kırmızılılar, eldeki Türk oyuncu sayısını ve kalitesini artırmaya kararlı. Bu doğrultuda Avrupa'da forma giyen gurbetçi oyuncular yeniden gündeme alındı.

MERT MÜLDÜR AŞKI YENİDEN ALEVLENDİ

Listenin ilk sırasında Mert Müldür var. Özellikle Sacha Boey'le Avrupa devlerinin yakından ilgilenmesi ve satılma ihtimalinin ortaya çıkmasıyla, Mert Müldür aşkı yeniden alevlendi. Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan 23 yaşındaki futbolcu, kasım ayının ilk haftasında takımına geri dönecek.

Galatasaray, Boey'den gelmesi muhtemel paraya göre bir bütçe belirleyecek.





NELSSON SATILIRSA KAAN AYHAN

Gündemdeki diğer isim yine Kaan Ayhan ama bu kez kulübün şartı var. Performansında ciddi bir düşüş yaşayan ve Sassuolo'da süre almakta zorlanan 27 yaşındaki savunmacı, ancak Nelsson'un satılması ve transfer maliyetinin düşük olması halinde yeniden gündeme gelecek.

HALİL'LE ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı-Kırmızılılar, eldeki genç stoperler Metehan ve Emin'e çok güveniyor. Diğer taraftan sezon başında Westerlo'ya transfer olan Halil Akbunar'la da anlaşma sağlayan Galatasaray Yönetimi, transfer dönemi açıldığında 28 yaşındaki hücum oyuncusunu da kadrosuna katacak.

Metin Karabaş

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