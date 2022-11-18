Galatasaray 'ın Süper Lig'de bu sezon sergilediği performans, geçmiş yıllardaki başarılarıyla birleşince, kulübe ciddi bir gelir kalemi olarak geri döndü. Ligde 13 hafta geride kalırken, en yüksek yayın gelirini 118 milyon 186 bin Lira ile Galatasaray elde etti.

Sarı-Kırmızılılar lige katılım bedeli olarak 33 milyon 416 bin Lira, 22 şampiyonluk sebebiyle 62 milyon 920 bin Lira ve ligde kazandığı puanlarla 21 milyon 850 bin Lira'yı kasasına koydu.

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Adeta Cim Bom'a para yağarken yaz transfer dönemine birbirinden önemli isimleri kadrosuna katarak damgasını vuran Galatasaray, kış dönemi için de harekete geçti. Teknik direktör Okan Buruk'un sık sık zorlandığını ifade ettiği yerli rotasyonunu güçlendirmeye karar veren Sarı-Kırmızılılar, bir süredir gündemde yer alan oyuncuların işini şimdiden bitirmek istiyor.

Ocak ayında başlayacak ara transfer öncesi, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı fırsat bilen Galatasaray'da, operasyonu bizzat yürüten Erden Timur'u yine hareketli günler bekliyor. Timur'un ilk etaptaki planında, Avrupa'da forma giyen 3 yerli futbolcunun transferi yer alıyor.





Satın alma opsiyonuyla...

Listenin ilk sırasında Cengiz Ünder var. Marsilya'da mutsuz olan Milli futbolcuyu Galatasaray'a getirmek isteyen Erden Timur, hem oyuncuyla hem de kulübüyle temasa geçti.

Şu sıralarda A Milli Takım kampında yer alan Cengiz'in yeşil ışık yakmasıyla işi kulüpler düzeyine taşıyan Timur, yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamanın hesapları içinde.

Galatasaray'da hedef, satın alma maddesini uygun şartlarda kontrata ekleterek, sezon sonunda mutlaka Cengiz'in bonservisini de kulübe kazandırabilmek.





1 milyon Euro'luk pürüz

Cengiz Ünder dışındaki bir diğer kanat oyuncusuHalil Akbunar da Galatasaray'ın uzun süredir radarında. Belçika'da oturum izni alamadığı için Türkiye'ye dönmek isteyen ve ailesiyle yaşamaya karar veren 29 yaşındaki futbolcu, daha önce de Galatasaray'a "Evet" demişti.

Sarı Kırmızılılar, bonservis bedeli ödemeden tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Westerlo ise sezon başında ödediği 1 milyon Euro'yu talep ediyor. Erden Timur, pazarlıkları tamamlamak üzere Belçika'da Halil'in kulübüyle görüşme yapacak.

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Tandemden memnunlar ama...

Abdülkerim -Nelsson tandeminden çok memnun olan Sarı-Kırmızılılar, Danimarkalı futbolcunun satılma ihtimaline karşı Brezilyalı futbolcu Nino'yu gözüne kestirmiş durumda. Ancak aynı zamanda kadrodaki yerli opsiyonunu da artırma amacıyla, bir kez daha Kaan Ayhan ismi transfer gündemine geldi.

Cim Bom'un yanı sıra adı Beşiktaş , Fenerbahçe ve Trabzonspor'la da anılan 27 yaşındaki stoperin bonservisi için kulübü Sassuolo ile tekrar bir görüşme yapılacak. Kaan Ayhan transfere çok sıcak bakıyor. Ancak İtalyan kulübünün bonservis konusunda 5 milyon Euro seviyesine inmesi beklenecek.

Dolayısıyla Erden Timur'un bir sonraki durağı, bonservis pazarlığını istedikleri seviyeye getirme hedefiyle gideceği İtalya olacak.

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