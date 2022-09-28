Galatasaray 'da Mauro Icardi ve Juan Mata'nın forma giymeye başlaması hem teknik ekibi hem de taraftarları mutlu etse de bu olumlu gelişmenin yanında teknik patron Okan Buruk'un canını sıkan gelişmeler de yaşanıyor.

Yerli oyuncu bakımından zaten sıkıntılı olan Galatasaray'da alternatifsiz olarak görünen Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün formsuz bir döneme girmiş olmalarına karşın Okan Buruk bu iki oyuncuyu 11'den kesemiyor.





11'de 3 yerli oyuncu mecburiyeti olması nedeniyle Okan Buruk, Kerem ve Yunus'u zorlu Adana Demirspor deplasmanında da sahaya sürmek zorunda kalacak. Teknik direktör Okan Buruk'un yönetimle bir toplantı yapacağı ara transfer döneminde stoper transferi dışında kaliteli yerli oyuncu transferinin yapılmasını isteyeceği de gelen haberler arasında. Zira Galatasaray'ın elinde ilk 11'de oynayabilecek kalitede 5 yerli oyuncu bulunuyor.

YERLİLER YETERLİ DEĞİL

Bu oyuncular Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakçı, Berkan Kutlu ve Emin Bayram olarak görülüyor. Ancak Berkan Kutlu'nun oynadığı bölgede takımdan kesebileceği bir oyuncu da yok gibi! Bu 5 oyuncu dışındakiler 11'i zorlayacak gibi görünmüyor. Barış Alper Yılmaz da şu anda 11'i zorlamaktan uzak. (Takvim)







