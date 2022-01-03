Galatasaray ve Henry Onyekuru'nun yolları bir kez daha kesişiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Nijeryalı kanat oyuncusu için Olympiakos'a teklif yaptı. 24 yaşındaki futbolcunun da yeniden Galatasaray'da forma giyebilir. İşte detaylar...

Akşam'ın haberine göre; Olympiakos ile yolları ayırmaya hazırlanan Onyekuru da yeniden Galatasaray'da oynamak istiyor. Yönetim, Olympiakos'a genç kanat oyuncusu için satın alma opsiyonu ile birlikte kiralama teklifinde bulundu. Genç oyuncunun, Yunan ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yunan cephesi ise Onyekuru'nun yüksek maliyetinden kurtulmak istiyor. Görüşmelerin bu hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Gittiği takımlarda etkili olamayan ancak Galatasaray'da farklı bir performans sergileyen Onyekuru, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 71 maçta 22 gol atarken, 12 de asist yaptı. Monaco, Anderlecht ve Olympiakos'da sergilediği performanslar ise bu rakamların altında kaldı.