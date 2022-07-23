Brezilyalı futbolcu için şu anda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın devrede olduğu öğrenilirken, Sarı-Kırmızılılar'ın bir kez daha devreye girmesi bekleniyor. Ancak kulübünün, 8 milyon Euro istemesi sebebiyle daha önce tıkanan görüşmelerde Aslan bu kez kararlı. Danimarka temsilcisi de indirime gitmeye olumlu yaklaşıyor. 24 yaşındaki futbolcu da 3 yıllık sözleşmesi olmasına karşın kulüpten ayrılmaya sıcak bakıyor.







