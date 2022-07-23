Galatasaray'da yeniden Evander seferberliği
Son dakika Galatasaray transfer haberi...Sarı-Kırmızılılar'da orta saha transfer çalışmaları devam ederken, gündeme daha önce görüşülen bir isim yeniden gündeme geldi. Danimarka ekiplerinden Midtjylland forması giyen Evander için bir kez daha temas kurulacak.
Brezilyalı futbolcu için şu anda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın devrede olduğu öğrenilirken, Sarı-Kırmızılılar'ın bir kez daha devreye girmesi bekleniyor. Ancak kulübünün, 8 milyon Euro istemesi sebebiyle daha önce tıkanan görüşmelerde Aslan bu kez kararlı. Danimarka temsilcisi de indirime gitmeye olumlu yaklaşıyor. 24 yaşındaki futbolcu da 3 yıllık sözleşmesi olmasına karşın kulüpten ayrılmaya sıcak bakıyor.