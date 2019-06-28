Galatasaray’da yeni transferlerden açıklamalar

Mustafa Cengiz: Transfer durmaz, Galatasaray 12 ay boyunca buna çalışır

Ryan Babel: Bu transferi ilginç bir transfer olarak değerlendirebilirim

Adem Büyük: Yeni şampiyonluklara hep beraber ulaşacağız

Laventine Ozornwafor: Burası benim için bir rüyanın gerçeğe dönüştüğü yer

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transferler Ryan Babel, Adem Büyük ve Laventine Ozornwafor ile bir araya geldi. Başkan ve sarı-kırmızılıların yeni transferleri açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’da, yeni tranferler Ryan Babel, Adem Büyük ve Laventine Ozornwafor, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’i ziyaret ettiler. Ziyarette kulüp televizyonuna konuşan başkan Mustafa Cengiz, “Üçü de çok değerli futbolcular. İkisi zaten taraftarlarımızın bildiği futbolcular. Ben onların Galatasaray’a ve camiaya yakışır şekilde terlerinin son damlasına kadar mücadele edeceklerine inanıyorum. Valentine çok genç bir oyuncu, Nijeryalı. Biz onun da uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edeceğini, uzun vadede defansımızı toparlayıcı olacağına inanıyoruz. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

"TRANSFER DURMAZ"

Tüm ekibe teşekkür eden başkan Cengiz, “Transfer durmaz, Galatasaray 12 ay boyunca buna çalışır. Ben burada hem scout ekibimize hem de hocamız başta olmak üzere teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Onların çalışmaları durmuyor. Takımımızın en iyi halde, en geniş kadroyla sürmesi ve Finansal Fair Play kuralları içerisinde devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu doğrultuda çalışıyoruz” diye konuştu.

“BU TRANSFERİ İLGİNÇ BİR TRANSFER OLARAK DEĞERLENDİREBİLİRİM”

Ryan Babel ise yaptığı açıklamada, “Bu transferi ilginç bir transfer olarak değerlendirebilirim. Maceramın böyle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutlu ve çok minnettarım. Umarım sahip olduğumuz ekibe ekstra şeyler katabilirim. Umarım Galatasaray ile kupalar kazanacağım. Şimdiden fazlasıyla destek mesajı alıyorum. Umarım beni desteklemeye devam ederler ve ben de onlara bunun geri dönüşünü yapabilirim” şeklinde konuştu.

“YENİ ŞAMPİYONLUKLARA HEP BERABER ULAŞACAĞIZ”

Adem Büyük de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye’nin en büyük camiasına geldiğim için çok mutlu ve gururluyum. Bana güvenenleri, inananları mahcup etmemek için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım. Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Dediğim gibi Türkiye’nin en büyük camiasına geldim ve bunun bilincinde olarak mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Yeni şampiyonluklara hep beraber ulaşacağız diye düşünüyorum. Türkiye’de böyle büyük bir camiada, böyle büyük bir taraftarı arkanıza alarak oynarsanız daha da iyi olacağınıza inanıyorum. Geçen sene bunun örneğini gördük. Bu sene de inşallah aynı şekilde devam eder, yeni şampiyonluklara yelken açarız diye umut ediyorum.”

“BURASI BENİM İÇİN BİR RÜYANIN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜĞÜ YER”

Genç oyuncu Valentine Ozornwafor ise yaptığı açıklamada, “Desteklerinden ötürü taraftarlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burası benim için bir rüyanın gerçeğe dönüştüğü yer. Bir çocukken böyle büyük bir kulüpte, harika bir atmosferin önünde, harika insanlarla çalışmak ve oynamak en büyük hayalinizdir. Bu yüzden bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum” ifadelerini kullandı.