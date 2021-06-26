Sarı-Kırmızılı kulüpte finansal istikrarı sağlamak adına ilk adımlar atılıyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve kurmayları, kulübe yeni ve ciddi sponsorluklar kazandırmak için birçok kritik görüşme yaptı. Sarı-Kırmızılılar, forma göğüs sponsoru ve stat isim hakkı da dahil olmak üzere, dünyanın çok önemli şirketleriyle temas halinde. Eğer anlaşmalar gerçekleşirse, eski başkan MustafaCengiz döneminde yapılan mevcut sponsorlukların feshi gündeme gelecek.









Kulübün işini kolaylaştıracak

Kasaya girmesi planlanan sıcak parayla birlikte, transfer süreci de daha kolay yönetilecek. Özellikle Finansal Fair-Play konusunda kulübün düzlüğe çıkması, yönetimin önünü açsa da, limitler ve UEFA ile olan oyunculara karşı borçsuzluk anlaşmasının yerine getirilebilmesi adına, yeni sponsorluklara büyük önem veriliyor.







