Sarı-kırmızılı takımda sorunun yeni kaynağı Sinan Gümüş oldu. Hatay ile yapılan kupa maçında protesto edilen genç forvetin psikolojik olarak çöküntü içine girdiği belirlendi. Tribünler tarafından ıslıklanan Gümüş’ün bu durumu teknik heyeti endişelendirdi.

Bir tarafta sezon sonu bitecek olan sözleşmesinin yenilenmemesinden dolayı rahatsızlık duyan Sinan, sakatlık nedeniyle de yine zor bir dönem geçirmişti. İkinci yarının başlamasıyla forvetsiz dönemde omuzlarındaki yük artan tecrübeli futbolcu, Ankaragücü ile Göztepe maçlarında performansıyla dikkat çekmiş ve 3 gol atmıştı. Ancak Diagne ve Mitroglou transferleriyle gözden düşen ve ilk planda Alanya’da formasını kaptıran Sinan’ın bundan sonra da şans bulma olasılığı fazla görünmüyor. Bu durum da yeni sözleşme bekleyen oyuncunun moralini bozdu. Önceki günkü tepki ise taraftarın Eren Derdiyok’tan sonra Sinan’a da tahammülü kalmadığını gösterdi. Teknik heyet, futbolcuyu ayağa kaldırmaya çalışırken, taraftarın bu konuda oyuncuya destek vermesini istiyor.

(Milliyet)