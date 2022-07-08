Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray , hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Therme Stadı'nda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Antrenmanı Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur da takip etti. Sarı Kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın TSİ 20.30'da Avusturya ekibi Sturm Graz ile Merkur Arena'da karşı karşıya gelecek.