Galatasaray orta sahasını güçlendirmek için yoğun mesaide... Seri'nin yanına sert ve savaşçı bir orta saha arayan Aslan'ın, İnter'in hocası Conte tarafından kadro dışı bırakılan Radja Nainggolan için bir kez daha kiralama girişiminde bulundu. Roma'dan 30 milyon Euro artı Nicolo Zaniola karşılığında alınan Belçikalı yıldız, Çin'den gelen tekliflerini reddetmesi sonrasında Avrupa'da kalacağını belirtmişti. G.Saray, 2011'de Felipe Melo'yu Juventus'tan aldığında da dönemin hocası Conte tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Ninja lakaplı Nainggolan'ın İnter ile sözleşmesi 2022 yılına kadar. Yılda 4.5 milyon Euro kazanan 31 yaşındaki Belçikalı, orta sahanın merkezinde hem defansif hem de ofansif olarak görev yapabiliyor.

MATUİDİ'NİN TALIPLISI ÇOK…

Nainggolan'ın yanı sıra İtalya'da Juventus'ta forma giyen Blaise Matuidi için de temaslarda bulunan Galatasaray, oyuncunun durumunu sordu. Juve'nin orta sahaya Ramsey ve Rabiot'u almasından sonra gözden düşen Matuidi için Torino ekibiyle kiralama konusunda anlaşmaya varıldı ancak Fransız futbolcuyu başka takımlar da istiyor. Bu nedenle Aslan'ın işinin zor olduğu belirtiliyor.

(Sabah)