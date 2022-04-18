Galatasaray 'da İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, Türkiye'ye büyük umutlarla gelmişti fakat işler istediği gibi gitmedi. Alınan kötü sonuçların ardından ligde alt sıralardan kurtulamayan Sarı-Kırmızılarda sular durulmuyor. Domenec Torrent, Yeni Malatyaspor maçı öncesi takım kadrosu anons edilirken ıslıklandı. Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş maçında da taraftarların ıslıkladığı Torrent, Yeni Malatyaspor maçından önce kadro tercihi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Torrent'in 35 yaşındaki Babel'e ilk 11'de şans vermesi ve kiralık sözleşmesi bitecek olan Pulgar'ı 11'de sahaya sürmesi Sarı-Kırmızılı renklere gönül veren taraftarları memnun etmedi.